В какую среду помещен точечный электрический заряд 4,5*10в степени (-7) Кл,если на расстоянии 5,0см от него напряжённость поля равна 2,0*10в степени (4) В/м
Физика
В какую среду помещен точечный электрический заряд 4,5*10в степени (-7) Кл,если на расстоянии 5,0см от него напряжённость поля равна 2,0*10в степени (4) В/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q=4,5*10^(-7) r=5cм = 5*10^(-2) E=2*10^4 k=9*10^9 Н*М^2/Кл^2 E=k*q/e*r^2 - выражаем e k*q/E*r^2 = e подставляем всё, получаем e = 80 - 'это дистилированная вода
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