В какую среду помещен точечный электрический заряд 4,5*10в степени (-7) Кл,если на расстоянии 5,0см от него напряжённость поля равна 2,0*10в степени (4) В/м

Физика

В какую среду помещен точечный электрический заряд 4,5*10в степени (-7) Кл,если на расстоянии 5,0см от него напряжённость поля равна 2,0*10в степени (4) В/м

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