Витя придумал 6 выражений со скобками, значени которых равна 15, а лена придумала на 2 выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками, значени которых равна 15, а лена придумала на 2 выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос:  сколько всего выражений придумали  ребята вместе? Решение: 6+(6+2)= 14.   Исходила из того,  что  математика младших классов и не надо использовать  теорию  вероятностей, ища кол-во одинаково придуманных выражений))))
Гость:
Сколько выражений придумала Лена? 6+2=8(в) Ответ: Лена придумала 8 выражений 
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