составить предложения со словом перрон
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составить предложения со словом перрон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перрон создали для безопасности людей.По перрону ходят очень много людей.На вокзальном перроне люди ожидают прибытие поезда.
Гость:
мы спешили на перрон.на перроне было много людей.
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