мне нужно домашку по русскому 1.известно ли тебе это слово?как давно? 2.чем это слово заинтересавало тебя и т.д. 3.что я узнало происхождение слова? 4.помогает ли морфологический разбор понять лексическое значение? 5.что я поло...
Русский язык
мне нужно домашку по русскому 1.известно ли тебе это слово?как давно? 2.чем это слово заинтересавало тебя и т.д. 3.что я узнало происхождение слова? 4.помогает ли морфологический разбор понять лексическое значение? 5.что я полоучил от работы со словом? слово (ЦИФРА)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Число́ — это абстрактная сущность, используемая для описания количества. Ци́фры — знаки для записи чисел. Слово «цифра» без уточнения обычно означает один из следующих знаков: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (т. н. «арабские цифры»). Существуют также много других вариантов: римские цифры (I V X L C D M), шестнадцатеричные цифры (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F), в некоторых языках, например, в древнегреческом и в иврите, существует система записи цифр буквами и др. Ну а как давно ты знаешь это слово я незнаю,главное саму суть написала!
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