Два заряда q1=2,0*10^(-8)Кл и q2=1,6*10^(-7)Кл размещены на расстоянии 5,0см друг от друга. Определите напряжённость поля в точке, удалённой от первого заряда на 3,0 см и от второго на 4,0см.
Физика
Два заряда q1=2,0*10^(-8)Кл и q2=1,6*10^(-7)Кл размещены на расстоянии 5,0см друг от друга. Определите напряжённость поля в точке, удалённой от первого заряда на 3,0 см и от второго на 4,0см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите напряжённость поля в точке A , удалённой от первого заряда на 3,0 см и от второго на 4,0см. Точка А - это вершина прямоугольного треугольника. 90 град. В ней геометрически складываются вектора Е1 Е2 - 1-го и 2-го зарядов. тогда Е= sqrt((E1)^2+(E2)^2) т.е. квадратный корень из суммы квадратов по теореме Пифагора r1= 0.03 м r2= 0.04 м E1 =k*q/r1^2=8,9875×109 2.0×10-8 /0.032 E2 =k*q/r2^2=8,9875×109 1.6×10-7 /0.042 к - постоянная Кулона В СИ k = c2·10-7Гн/м = 8,9875517873681764×109 Н·м2/Кл2
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