Какие факторы сдерживали реформы после окончания Отечественной войны?

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После завершения Отечественной войны 1812 г. император во внутренней политике предпринял очередную серию реформаторских попыток. Еще в 1809 г. было создано Великое княжество Финляндское, ставшее по существу автономией с собственный сеймом, без согласия которого царь не мог менять законодательство и вводить новые налоги, и сенатом (правительством). В мае 1815 г. Александр объявил о даровании конституции Царству Польскому, предусматривавшей создание двухпалатного сейма, системы местного самоуправления и свободу печати. В 1817 - 1818 гг. ряд близких к императору людей (в т.ч. А.А. Аракчеев) занимались по его приказу разработкой проектов поэтапной ликвидации крепостного права в России. В 1818 г. Александр дал задание Н.Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для России. Проект "Государственной уставной грамоты Российской империи", предусматривавший федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 г. и одобрен императором, но его введение было отложено на неопределенный срок. Своему ближайшему окружению царь жаловался, что не имеет помощников и не может найти подходящих людей на губернаторские должности. Прежние идеалы все более казались Александру лишь бесплодными романтическими мечтами и иллюзиями, оторванными от реальной политической практики. Отрезвляющее воздействие оказало на Александра известие о восстании Семеновского полка (1820 г.), воспринятое им как угроза революционного взрыва в России, для предотвращения которого необходимо было принять жесткие меры. Тем не менее, мечты о реформах не покидали императора вплоть до 1822 - 1823 гг. Одним из парадоксов внутренней политики Александра I послевоенного времени стало то обстоятельство, что попытки обновления российского государства сопровождались установлением полицейского режима, позднее получившего название "аракчеевщины". Ее символом стали военные поселения, в которых сам Александр, впрочем, видел один из способов освобождения крестьян от личной зависимости, но которые вызывали ненависть в самых широких кругах общества. В 1817 г. вместо Министерства просвещения было создано Министерство духовных дел и народного просвещения во главе с обер-прокурором Святейшего синода и главой Библейского общества А.Н. Голицыным. Под его руководством фактически был осуществлен разгром российских университетов, воцарилась жестокая цензура. В 1822 г. Александр I запретил деятельность в России масонских лож и иных тайных обществ и утвердил предложение Сената, разрешавшее помещикам за "дурные поступки" ссылать своих крестьян в Сибирь. Вместе с тем император был осведомлен о деятельности первых декабристских организаций, но не предпринял никаких мер против их членов, считая, что они разделяют заблуждения его молодости. Итак, Александру I не удалось провести коренные преобразования путем «реформ сверху». Насущные общественно-политические проблемы остались нерешенными. Неожиданная смерть императора в ноябре 1825 г. породила ситуацию междуцарствия, социальные потрясения и поиски будущими самодержцами иных путей преобразований в стране