Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?
Математика
Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х -полный объем работы. тогда Мастер за 1 час сделает Х/3 , а у Ученик Х/6. вместе за час они сделают Х/3 + Х/6 . приводим к общему знаменателю и получаем: (2Х+Х) /6 = 3Х/6 = 1/2 Х, то есть половину работы. Следовательно , всю работу за 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?
Русский язык
мне нужно домашку по русскому 1.известно ли тебе это слово?как давно? 2.чем это слово заинтересавало тебя и т.д. 3.что я узнало происхождение слова...