Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?

Математика
Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х -полный объем работы. тогда Мастер за 1 час  сделает Х/3 ,  а у Ученик  Х/6. вместе за час  они сделают  Х/3 + Х/6 . приводим  к  общему  знаменателю  и  получаем: (2Х+Х) /6  = 3Х/6  = 1/2   Х,  то есть  половину  работы. Следовательно ,  всю  работу за  2 часа  
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