Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?

Математика

Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч? За сколько времени сделают они всю работу, если будут работать вместе?

Автор: Гость