образуй и запиши возможные деепричастия от глаголов рассматривать,рассмотреть,взглянуть,смотреть,разглядывать,разглядеть   графически покажи способ оброзования деепричастий

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образуй и запиши возможные деепричастия от глаголов рассматривать,рассмотреть,взглянуть,смотреть,разглядывать,разглядеть   графически покажи способ оброзования деепричастий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассматривать-рассматривая;  рассмотреть- рассмотрев,     взглянуть- взглянув, смотреть-смотрев,   разглядывать-разглядывая,        разглядеть- разглядев Деепричастия образовались от глагола (у которого забрали вид и время) и наречия (неизменяемость) образуются с помощью суффиксов -а, -я, -в, -вш, -вши Пример:кататься на коньках----катаясь на коньках.
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