образуй и запиши возможные деепричастия от глаголов рассматривать,рассмотреть,взглянуть,смотреть,разглядывать,разглядеть графически покажи способ оброзования деепричастий
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образуй и запиши возможные деепричастия от глаголов рассматривать,рассмотреть,взглянуть,смотреть,разглядывать,разглядеть графически покажи способ оброзования деепричастий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассматривать-рассматривая; рассмотреть- рассмотрев, взглянуть- взглянув, смотреть-смотрев, разглядывать-разглядывая, разглядеть- разглядев Деепричастия образовались от глагола (у которого забрали вид и время) и наречия (неизменяемость) образуются с помощью суффиксов -а, -я, -в, -вш, -вши Пример:кататься на коньках----катаясь на коньках.
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