образуй и запиши возможные деепричастия от глаголов рассматривать,рассмотреть,взглянуть,смотреть,разглядывать,разглядеть   графически покажи способ оброзования деепричастий

Гость: Гость:

рассматривать-рассматривая; рассмотреть- рассмотрев, взглянуть- взглянув, смотреть-смотрев, разглядывать-разглядывая, разглядеть- разглядев Деепричастия образовались от глагола (у которого забрали вид и время) и наречия (неизменяемость) образуются с помощью суффиксов -а, -я, -в, -вш, -вши Пример:кататься на коньках----катаясь на коньках.