дан паралелограм ABCD из вершины А проведена прямая которая пересекает BC в точке Е, потом продлеваем DC и прямая из точки А пересекает её в точке F. найти AB если BE:EC=3:4 и DF=21 см помогите пожалуйста !!!очень надо ! !!

Геометрия

дан паралелограм ABCD из вершины А проведена прямая которая пересекает BC в точке Е, потом продлеваем DC и прямая из точки А пересекает её в точке F. найти AB если BE:EC=3:4 и DF=21 см помогите пожалуйста !!!очень надо ! !!

Автор: Гость