дан паралелограм ABCD из вершины А проведена прямая которая пересекает BC в точке Е, потом продлеваем DC и прямая из точки А пересекает её в точке F. найти AB если BE:EC=3:4 и DF=21 см помогите пожалуйста !!!очень надо ! !!

Геометрия
дан паралелограм ABCD из вершины А проведена прямая которая пересекает BC в точке Е, потом продлеваем DC и прямая из точки А пересекает её в точке F. найти AB если BE:EC=3:4 и DF=21 см помогите пожалуйста !!!очень надо ! !!
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