Кузнечик прыгает с места вертикально вверх на высоту 54 см. Рассчитайте скорость движения кузнечика в момент толчка, считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь

Физика
Кузнечик прыгает с места вертикально вверх на высоту 54 см. Рассчитайте скорость движения кузнечика в момент толчка, считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]v^{2} =2as [/latex] где a=g=9.8 м\с*с [latex]v=\sqrt{2*g*s}[/latex] v=sqrt 0,54*2*9,8=3,25 м\с
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