Кузнечик прыгает с места вертикально вверх на высоту 54 см. Рассчитайте скорость движения кузнечика в момент толчка, считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь

Физика

Кузнечик прыгает с места вертикально вверх на высоту 54 см. Рассчитайте скорость движения кузнечика в момент толчка, считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь

Автор: Гость