Нужно срочно сочинение на тему " моя допомога бабусi"

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Моя бабуся не зовсім старенька, та іноді їй важко що-небудь робити. Наприклад, їй далеченько ходити до магазину, тому я постійно купую їй хліб та молоко. А ще я допомагаю (прибрати в кімнаті, полоти город, ремонтувати меблі - на вибір). Довгими осінніми та зимовими суботами ми з бабусею (вяжемо, шиємо, готуємо, розмовляємо), адже їй сумно одній. Бабуся часто показує мені свої фото, де вона була молодою, і ніби молодшає на очах. Я люблю свою бабусю!