сосуды имеют равные площади основания а масса воды налитой в них разная.В каком сосуде сила давления на дно больше и во сколько раз?Почему?
Физика
сосуды имеют равные площади основания а масса воды налитой в них разная.В каком сосуде сила давления на дно больше и во сколько раз?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=rghS или F=mg, а поскольку g-cталая величина и равна 10, то F=10m , то есть сила давления воды прямо пропорциональна массе воды в сосуде, из этого: во сколько раз масса воды во втором сосуде больше от массы воды в первом сосуде, во столько же раз сила давления воды на дно второго сосуда будет больше от силы давления воды на дно первого сосуда.
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