количество мандаринов в первом ящике на 25% больше, чем количество мандаринов во втором ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов ,а во второй ящик положить 3 мандарина,то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну...

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количество мандаринов в первом ящике на 25% больше, чем количество мандаринов во втором ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов ,а во второй ящик положить 3 мандарина,то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во втором ящике первоночально ?

Автор: Гость