количество мандаринов в первом ящике на 25% больше, чем количество мандаринов во втором ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов ,а во второй ящик положить 3 мандарина,то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну...
Алгебра
количество мандаринов в первом ящике на 25% больше, чем количество мандаринов во втором ящике.Если из первого ящика взять 6 мандаринов ,а во второй ящик положить 3 мандарина,то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну.Сколько мандаринов было во втором ящике первоночально ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первом ящике х мандарин, а во втором тогда 0,75х, тогда по условию задачи получим уравнение : х-6=0,75х+3 х-0,75х=3+6 0,25х=9 х=9/0,25 х=36-было в первом ящике 0,75х=0,75*36=27-было во втором ящике Ответ : во втором ящике первоначально было 27 мандарин
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