фабрика выпустила 4752 пальто, костюмов и платьев. Пальто составляли 1/8 часть всех вещей, костюмов было в 3 раза больше, чем пальто. сколько платьев выпустила фабрика?
Математика
фабрика выпустила 4752 пальто, костюмов и платьев. Пальто составляли 1/8 часть всех вещей, костюмов было в 3 раза больше, чем пальто. сколько платьев выпустила фабрика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4752:8*1=594шт-выпустила пальто. 2)594*3=1782шт-выпустила костюмов. 3)4752-(594+1782)=2376шт-выпуслила платьев.
Гость:
1)4752/1*1/8=594(шт)-составляли пальто. 2)594*3=1782(шт)-составляли костюмы. 3)4752-(594+1782)=2376(шт)-составляли платья.
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