фабрика выпустила 4752 пальто, костюмов и платьев. Пальто составляли 1/8 часть всех вещей, костюмов было в 3 раза больше, чем пальто. сколько платьев выпустила фабрика?

Математика

фабрика выпустила 4752 пальто, костюмов и платьев. Пальто составляли 1/8 часть всех вещей, костюмов было в 3 раза больше, чем пальто. сколько платьев выпустила фабрика?

Автор: Гость