решите уравнение:(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0

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(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0 (2x+1)=0 или (3x^2+1)=0 или (4x+1)=0 x=-1/2 x^2=-1/3 x=-1/4 нет решений Ответ : x=-1/2,x=-1/4