решите уравнение:(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0
Алгебра
решите уравнение:(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0 (2x+1)=0 или (3x^2+1)=0 или (4x+1)=0 x=-1/2 x^2=-1/3 x=-1/4 нет решений Ответ : x=-1/2,x=-1/4
Гость:
(2x+1)(3x^2+1)(4x+1)=0 2x+1=0 2x=-1 x=(-1):2 x=-0,5 3x²+1=0 3x²=-1 x²=(-1):3 x²=-1/3 4x+1=0 4x=-1 x=(-1):4 x=-0,25 Ответ:x=-0,5 , x=-0,25.
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