Допишите к данным словам по два слова с таким же составом Улыбаюсь Перепланировка

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Допишите к данным словам по два слова с таким же составом Улыбаюсь Перепланировка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переделка,перебежка. улыбаюсь-питаюсь-стараюсь (корень-суффикс-окончание-суффикс) 
Гость:
питаюсь,стреляюсь-улыбаюсь прикомандировочный-перепланировка
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