AB-касательная к окружности с центром О, В - точка касания, ОА = 17 см. Найдите длину АВ, если а) радиус окружности равен 15 см; в) угол АОВ = 30 градусов.
Геометрия
AB-касательная к окружности с центром О, В - точка касания, ОА = 17 см. Найдите длину АВ, если а) радиус окружности равен 15 см; в) угол АОВ = 30 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВО - прямоугольный треуголник, где гипотенуза ОА=17 см, а) катет ОВ=15 см. решение: АВ= V 17*17 - 15*15 = 8 в) угол АОВ = 30 решение: АВ = sin AOB (30) x OA = 1/2 x 17 = 8,5
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