AB-касательная к окружности с центром О, В - точка касания, ОА = 17 см. Найдите длину АВ, если а) радиус окружности равен 15 см; в) угол АОВ = 30 градусов.

Геометрия

AB-касательная к окружности с центром О, В - точка касания, ОА = 17 см. Найдите длину АВ, если а) радиус окружности равен 15 см; в) угол АОВ = 30 градусов.

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