длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины.Когда его длдину уменьшили на 20 %,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3.2 см.Найдите первоночальную ширину прямоугольника.
Алгебра
длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины.Когда его длдину уменьшили на 20 %,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3.2 см.Найдите первоночальную ширину прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина - х длина - 1,4*х уменьшили длину 1,4х-0,2*1,4*х=1,12х увеличили ширину на 20% - 1,2х 2(x+1.4x)-2(1.12x+1.2x)=3.2 после несложных подсчетов получаем х=20
Гость:
х - ширина 1,4х - длина 0,8*1,4х=1,12х - другая длина 1,2х= - другая ширина 2(1,4х+х)-2(1,12х+1,2х)=3,2 2,8х+2х-2,24х-2,4х=3,2 0,16х=3,2 х=3,2/0,16 х=20см - начальная ширина
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