длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины.Когда его длдину уменьшили на 20 %,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3.2 см.Найдите первоночальную ширину прямоугольника.

Алгебра

длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины.Когда его длдину уменьшили на 20 %,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3.2 см.Найдите первоночальную ширину прямоугольника.

Автор: Гость