скорость в м/с: 7.2 км/ч, 5.4 км/ч, 2.4 км/м
Алгебра
скорость в м/с: 7.2 км/ч, 5.4 км/ч, 2.4 км/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,2*1000/3600=2м/с 5,4*1000/3600=1,5м/с 2,4*1000/60=40м/с
Гость:
1)7.2км/ч=2м/с 2)5.4км/ч=1.5м/с 3)2.4км/м=40м/с
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