Для детского сада купили 36 двухколесных и трехколесных велосипедов.У велесопедов 93 колеса.Сколько велосипедов каждого вида купили? ответ 21 и 15 Скажите решение

Математика

Для детского сада купили 36 двухколесных и трехколесных велосипедов.У велесопедов 93 колеса.Сколько велосипедов каждого вида купили? ответ 21 и 15 Скажите решение

Автор: Гость