Для детского сада купили 36 двухколесных и трехколесных велосипедов.У велесопедов 93 колеса.Сколько велосипедов каждого вида купили? ответ 21 и 15 Скажите решение
Математика
Для детского сада купили 36 двухколесных и трехколесных велосипедов.У велесопедов 93 колеса.Сколько велосипедов каждого вида купили? ответ 21 и 15 Скажите решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - двухколесных 36-х - трьохколесных 2х+3(36-х)=93 2х+108-3х=93 -х=93-108 -х=-15 х=15 двухколесных велосипедов 36-15=21 трьохколесный велосипед
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