скажите пожалуйста чей этот стих Ходил-бродил по краю зыбкой Нави, Искал себя среди кривых зеркал, И Лег-Хранитель, кажется, оставил, И все бы так, да сам себя терял. Самообман – не лучшая дорога, С неверным шагом за спиной ве...

Литература

скажите пожалуйста чей этот стих Ходил-бродил по краю зыбкой Нави, Искал себя среди кривых зеркал, И Лег-Хранитель, кажется, оставил, И все бы так, да сам себя терял. Самообман – не лучшая дорога, С неверным шагом за спиной верста, Недалеко к пороку Чернобога, К порогу Пекла широки врата. Но Род хранит, Перун гремит громами, Даждьбожий внук к сражению готов, Дух ищет ключ к замку в Душевном Храме, Дабы достойным быть величия Отцов. Восславлю Род Земной и Род Небесный, Стремлюсь достичь я Мудрости вершин, Продолжить Род, жить праведно и честно, Да по-иному жить не может Славянин.

Автор: Гость