сколько имеется правельных несократимых дробей со знаменателем 123 перечислить и написать быстрое РЕШЕНИЕ!!!

Математика
сколько имеется правельных несократимых дробей со знаменателем 123 перечислить и написать быстрое РЕШЕНИЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если правильных дробей, значит эти дроби < 1 т.е. от 1/123 до 122/123 несократимые с числителем: все числа от 1 до 122 (за исключением 3 и 41)
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