Напишите имена князей, которым посвятили свои стихи известные русские поэты.

Обществознание
Напишите имена князей, которым посвятили свои стихи известные русские поэты.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ярослав мудрый,  а больше я не знаю
Гость:
Я вижу древни чудеса: Вот наше солнышко-краса Владимир-князь с богатырями; Вот Днепр кипит между скалами; Вот златоверхий Киев-град; И бусурманов тьмы, как пруги, Вокруг зубчатых стен кипят; Сверкают шлемы и кольчуги, От кликов, топота коней, От стука палиц, свиста пращей Далеко слышен гул дрожащий; Вот, дивной облечен броней, Добрыня, богатырь могучий, И конь его Златокопыт; Чрез степи и леса дремучи Не скачет витязь, а летит, Громя Зилантов и Полканов, И ведьм, и чуд, и великанов...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
уравнение:(x-1,9/17)+2,14\17=5,5\17
Ответить
Физика
Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о си...
Ответить
Математика
сколько имеется правельных несократимых дробей со знаменателем 123 перечислить и написать быстрое РЕШЕНИЕ!!!
Ответить
Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ:А)КИСЛОРОДА Б) АЗОТА СОДЕРЖАЩИХСЯ В 22,4 Л ВОЗДУХА ПРИ Н. У.
Ответить
Литература
скажите пожалуйста чей этот стих Ходил-бродил по краю зыбкой Нави, Искал себя среди кривых зеркал, И Лег-Хранитель, кажется, оставил, И все бы та...
Ответить