Напишите имена князей, которым посвятили свои стихи известные русские поэты.
Обществознание
Напишите имена князей, которым посвятили свои стихи известные русские поэты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ярослав мудрый, а больше я не знаю
Гость:
Я вижу древни чудеса: Вот наше солнышко-краса Владимир-князь с богатырями; Вот Днепр кипит между скалами; Вот златоверхий Киев-град; И бусурманов тьмы, как пруги, Вокруг зубчатых стен кипят; Сверкают шлемы и кольчуги, От кликов, топота коней, От стука палиц, свиста пращей Далеко слышен гул дрожащий; Вот, дивной облечен броней, Добрыня, богатырь могучий, И конь его Златокопыт; Чрез степи и леса дремучи Не скачет витязь, а летит, Громя Зилантов и Полканов, И ведьм, и чуд, и великанов...
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