Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

Физика
Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса у них одинакова - объём равный давление разное у них сила давления - взависимости от формы дна   физику я не изучал, но та ковы мои решения
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