Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

Физика

Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

Автор: Гость