уравнение:(x-1,9/17)+2,14\17=5,5\17
Математика
уравнение:(x-1,9/17)+2,14\17=5,5\17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
умножаем обе части на 17 х-1,9+2,14=5,5 х=5,5+1,9-2,14 х=5,26
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