помогите слажыть опыс квиткы ромашкы

Қазақ тiлi
помогите слажыть опыс квиткы ромашкы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влітку я була в селі у бабусі. Там я часто гуляла у полі , де збирала свої улюблені квіти-ромашки. Я люблю плести з ромашок вінки, що прикрашають голову, немов корона.            Ця квітка ніколи не росте по одній,тільки цілими родинами. Ромашка тендітна, гарнесенька, має білі пелюсточки й жовту серединку.Вона схожа на маленьке сонечко . Мабуть тому, коли я на неї дивлюся, в мене поліпшується настрій.        Ще ромашка відома своїми лікарськими  властивостями.Хоча ромашка польова та невелика квітка, вона мені дуже подобається.
Гость:
Ромашка-лечебный цветок.Она обычно растет на полях.Цветок сложный.Лепестки примерно 4-10 мм белого цвета с желтыми трубчатыми обоеполыми цветками диска. Цветоложе коническое...
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