помогите слажыть опыс квиткы ромашкы

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Влітку я була в селі у бабусі. Там я часто гуляла у полі , де збирала свої улюблені квіти-ромашки. Я люблю плести з ромашок вінки, що прикрашають голову, немов корона. Ця квітка ніколи не росте по одній,тільки цілими родинами. Ромашка тендітна, гарнесенька, має білі пелюсточки й жовту серединку.Вона схожа на маленьке сонечко . Мабуть тому, коли я на неї дивлюся, в мене поліпшується настрій. Ще ромашка відома своїми лікарськими властивостями.Хоча ромашка польова та невелика квітка, вона мені дуже подобається.