Один миллимоль неорганического вещества X растворили в воде. Для полной нейтрализации полученного раствора потребовалось восемь миллимоль NaOH. При последующем добавлении избытка нитрата серебра образовалась смесь осадков с общ...
Химия
Один миллимоль неорганического вещества X растворили в воде. Для полной нейтрализации полученного раствора потребовалось восемь миллимоль NaOH. При последующем добавлении избытка нитрата серебра образовалась смесь осадков с общей массой 1,1365 г. Определите вещество X.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача очень интересная мои рассуждения поскольку концентрации щелочи потребовалось в 8 раз больше то можно сделать вывод о том что соединение может иметь вид XY₇ ну если отталкиваться от этого предположения то [latex]\frac{1.1365}{8*10^{-3}}=17.75[/latex] следовательно можно сделать вывод что данное соединение имет формулу IF₇ если есть какие то идеи автор отпишись, подумаем вместе
Гость:
Если для нейтрализации р-ра нужно в 8 раз больше щелочи, можно допустить, что при гидролизе некоторого вещества образуется 8 эквивалентов кислоты. Это хлорид фосфора(5) РСІ5+4Н2О=Н3РО4+5НСІ действительно, 1 ммоль РСІ5 дает 8 экв. кислот, на нейтрализацию которых идет 8ммоль NaOH. А проведя нехитрые рассчеты, узнаем массу осадка. 8ммоль х у Н3РО4+5НСІ+8NaOH=Na3PO4+5NaCl 8 моль 1 моль 5 моль m(Na3PO4)=0,419г m(NaCl)=0,7175 г, что в сумме дает 1,1365г. Это дает повод думать, что задача решена верно , а искомое вещество РСІ5
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