Один миллимоль неорганического вещества X растворили в воде. Для полной нейтрализации полученного раствора потребовалось восемь миллимоль NaOH. При последующем добавлении избытка нитрата серебра образовалась смесь осадков с общ...

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задача очень интересная мои рассуждения поскольку концентрации щелочи потребовалось в 8 раз больше то можно сделать вывод о том что соединение может иметь вид XY₇ ну если отталкиваться от этого предположения то [latex]\frac{1.1365}{8*10^{-3}}=17.75[/latex] следовательно можно сделать вывод что данное соединение имет формулу IF₇ если есть какие то идеи автор отпишись, подумаем вместе