производитель первого стакана-автомата 15 деталей в минуту, а второго стакана - 12 деталей в минуту.Чтобы выполнить заказ, первому стакану потребовалось 3,6 мин.Сколько минут потребуется второму стакану на выполнение этого же з...
Математика
производитель первого стакана-автомата 15 деталей в минуту, а второго стакана - 12 деталей в минуту.Чтобы выполнить заказ, первому стакану потребовалось 3,6 мин.Сколько минут потребуется второму стакану на выполнение этого же заказа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*3,6=54 стакана заказ 54/12=4,5мин потребуется второму автомату на выполнение заказа
Гость:
1) 15*3,6=54(д)-это первый станок за 3,6 мин 2)54:12=4,5(мин)-это второй станок Ответ:нужно 4,5 мин
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