производитель первого стакана-автомата 15 деталей в минуту, а второго стакана - 12 деталей в минуту.Чтобы выполнить заказ, первому стакану потребовалось 3,6 мин.Сколько минут потребуется второму стакану на выполнение этого же з...

Математика

производитель первого стакана-автомата 15 деталей в минуту, а второго стакана - 12 деталей в минуту.Чтобы выполнить заказ, первому стакану потребовалось 3,6 мин.Сколько минут потребуется второму стакану на выполнение этого же заказа?

Автор: Гость