останкинская башня в москве опирается на фундамент10 ножками,площадь опоры каждой 4,7метров в квадрате.Масса башни 32000 тонн.Найти давление

Физика

останкинская башня в москве опирается на фундамент10 ножками,площадь опоры каждой 4,7метров в квадрате.Масса башни 32000 тонн.Найти давление

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