останкинская башня в москве опирается на фундамент10 ножками,площадь опоры каждой 4,7метров в квадрате.Масса башни 32000 тонн.Найти давление

Физика
останкинская башня в москве опирается на фундамент10 ножками,площадь опоры каждой 4,7метров в квадрате.Масса башни 32000 тонн.Найти давление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32000 т = ___ кг (?) Р=mg p=F/s s= __________ (?)
Гость:
1.4,7*10=47 2.32000/47=680,85106=681кПа
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