Друзья помогите)) нужно сочинение не с интернета! "Что значит для меня родное слово"
Қазақ тiлi
Друзья помогите)) нужно сочинение не с интернета! "Что значит для меня родное слово"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про яке слово потрібен твір- про укрвїнську мову,чи російську?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за1 день турист прошёл половину всего маршрута,а за 2 день-2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за 3 день пути?
Математика
производитель первого стакана-автомата 15 деталей в минуту, а второго стакана - 12 деталей в минуту.Чтобы выполнить заказ, первому стакану потребов...
История
Отправился человек в море и попал в шторм. Его отнесло на остров, где не было мужчин, а жили только девушки. Утром проснулся он весь в веревках на ...
Физика
останкинская башня в москве опирается на фундамент10 ножками,площадь опоры каждой 4,7метров в квадрате.Масса башни 32000 тонн.Найти давление