C2H5Cl-- больше C2H4-- больше CH2 OH-CH2OH-- больше (CH2OH-CH2O)2 Cu Уравнения реакций превращений и условия протекания реакции
Химия
C2H5Cl-- больше C2H4-- больше CH2 OH-CH2OH-- больше (CH2OH-CH2O)2 Cu Уравнения реакций превращений и условия протекания реакции
Ответ(ы) на вопрос:
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C2H5Cl-->C2H4-->CH2 OH-CH2OH-->(CH2OH-CH2O)2 Cu C2H5Cl-->C2H4+НСІ реакция происходит в спиртовом р-ре щелочи C2H4+Н2О+[О]-->CH2OH-CH2OH окисление в водном р-ре перманганата калия CH2OH-CH2OH+Cu(ОН)2 -->(CH2OH-CH2O)2Cu +2Н2О
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