C2H5Cl-- больше C2H4-- больше CH2 OH-CH2OH-- больше (CH2OH-CH2O)2 Cu Уравнения реакций превращений и условия протекания реакции

Химия

C2H5Cl-- больше C2H4-- больше CH2 OH-CH2OH-- больше (CH2OH-CH2O)2 Cu Уравнения реакций превращений и условия протекания реакции

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