За две книги и один альбом заплатили 855 тг. Цена альбома составляет три восьмых цены книги. Найдите цену книги?
Алгебра
За две книги и один альбом заплатили 855 тг. Цена альбома составляет три восьмых цены книги. Найдите цену книги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
книга х, альбом у 2х+у=855 у=3/8*х заменим у на х 2х+3/8*х=855 х*(2+3/8)=855 х=855/ (2+3/8) Х= 360 тг книга стоит 360 тг
Гость:
Примем стоимость книги - а, тг стоимость альбома - в, тг тогда 2*а+в=855 в=(3/8)*а тогда 2*а+(3/8)*а=855 а*(16/8+3/8)=855 а=855/(19/8)=360 Проверим 2*360+(3/8)*360=855 720+135=855 855=855 Ответ: книга стоит 360 тг
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