За две книги и один альбом заплатили 855 тг. Цена альбома составляет три восьмых цены книги. Найдите цену книги?

Алгебра

За две книги и один альбом заплатили 855 тг. Цена альбома составляет три восьмых цены книги. Найдите цену книги?

Автор: Гость