На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,5 кг и 2 кг. С каким ускорением а движется стистема. чему раввна сила гатяжения шнура во время движения

Физика

На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,5 кг и 2 кг. С каким ускорением а движется стистема. чему раввна сила гатяжения шнура во время движения

Автор: Гость