На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,5 кг и 2 кг. С каким ускорением а движется стистема. чему раввна сила гатяжения шнура во время движения

Физика
На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,5 кг и 2 кг. С каким ускорением а движется стистема. чему раввна сила гатяжения шнура во время движения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=(m1-m2)g a=F/m-g(m1-m2)/m1+m2 m=m1+m2=0,5кг+2кг=2,5кг F=(2кг-0,5кг)*10м/c^2=15Н a=15Н*1,5кг/2,5кг=9 м/c^2 Fнатяжения=m1(g-a)=2кг*1м/с^2=2Н вот и вся задача)
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