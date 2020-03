Use the adverbs of frequency in the box as well as the prompts below to ask and answer questions. always /ussualy /often/ sometimes/ neverHow often...do the shopping?watch a DVD?go jogging?work on your computer?перевести и решить

Гость: Гость:

Используй наречия частотности и подсказки внизу, чтобы задать вопросы и ответить на них: (Наречия частотности: // always - всегда // ussually - обычно // often - часто // // sometimes - иногда // never - никогда //) How often...do you do the shopping? - I sometimes do the shopping. Как часто ты делаешь покупки? - Иногда How often...do you watch a DVD? - I never watch a DVD? Как часто ты смотришь ди ви ди? - Никогда. How often...do you go jogging? - I often go jogging? Как часто ты делаешь пробежки? - Часто. How often...do you work on your computer? - I always work on my computer Как часто ты работаешь на своём компьютере? - Всегда .