"Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, чтозаставляют бедных чувствовать свою бедность. 

География
"Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, чтозаставляют бедных чувствовать свою бедность. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они всегда ставят себя выше всех и всегда хвастаются.В большинстве случаев для них главное это деньги
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