Во время каникул на экскурсию в Киев поехали 35% учеников, а на экскурсию в Москву 5/12. Сколько всего учеников в школе , если в Москву поехало на 8 больше, чем в Киев?

Математика

Во время каникул на экскурсию в Киев поехали 35% учеников, а на экскурсию в Москву 5/12. Сколько всего учеников в школе , если в Москву поехало на 8 больше, чем в Киев?

Автор: Гость