Во время каникул на экскурсию в Киев поехали 35% учеников, а на экскурсию в Москву 5/12. Сколько всего учеников в школе , если в Москву поехало на 8 больше, чем в Киев?

Математика
Во время каникул на экскурсию в Киев поехали 35% учеников, а на экскурсию в Москву 5/12. Сколько всего учеников в школе , если в Москву поехало на 8 больше, чем в Киев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - всего учеников 5х/12-0,35х=8 5х-4,2х=96 0,8х=96 х=96/0,8 х=120 - всего учеников
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