Сравните число молекул кислорода и азота , содержащихся в каждом из этих веществ , взятых массой по 14г.
Химия
Сравните число молекул кислорода и азота , содержащихся в каждом из этих веществ , взятых массой по 14г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определим кол-во в-ва: ню(О2)=14/32=0,44 моль ню(N2)=14/28=0,5 моль так как кол-во в-ва азота больше, то и число молекул больше
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