Конституция СССР 1936 г. включала обширную главу о правах и свободах человека.Однако в реальной жизни в стране проводились массовые репрессии.Объясните,почему сложилась такая ситуация?

Мое мнение. Такая ситуация сложилась из-за того что правительство боялось потерять власть, революции подобной произошедшей в 17году. Репресии проводились в отношении дворян(людей дворянского происхождения) и вообще очень образованых людей ведь не образоваными людьми бывшими бедными управлять легче.

Гость: Гость:

это больше относится к истории.к власти пришло новое правительство. во всем мире шла революция.большевикипо большему счету пытались наладить отношения с восточными странами.в это время обстановка в стране накалялась.большевики всеми силами пытались удержать в своих руках власть.