У якої країни Україна закуповує виноград,овочі,консерви,килими,а продає сталь,цемент,автобуси,добрива?
Українська література
У якої країни Україна закуповує виноград,овочі,консерви,килими,а продає сталь,цемент,автобуси,добрива?
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Гость:
Більше всього це Республіка Молдова
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