Помогите, пожалуйста, соствить на английском языке 3 загадки на тему фрукты и с переводом.
Английский язык
Помогите, пожалуйста, соствить на английском языке 3 загадки на тему фрукты и с переводом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая печка с красными угольками. Little stove with red coals. Круглое, румяное, я расту на ветке; Любят меня взрослые и маленькие детки. Round, rosy, I grow on a branch; Grown man and little babies love me. Этот фрукт на вкус хорош И на лампочку похож. This fruit is to the taste good And like a bulb look.
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