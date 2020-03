Помогите, пожалуйста, соствить на английском языке 3 загадки на тему фрукты и с переводом.

Гость: Гость:

Маленькая печка с красными угольками. Little stove with red coals. Круглое, румяное, я расту на ветке; Любят меня взрослые и маленькие детки. Round, rosy, I grow on a branch; Grown man and little babies love me. Этот фрукт на вкус хорош И на лампочку похож. This fruit is to the taste good And like a bulb look.