Двигатель совершил работу 28МДж,получив количество теплоты 70 МДж.Чему равен КПД двигателя?
Физика
Двигатель совершил работу 28МДж,получив количество теплоты 70 МДж.Чему равен КПД двигателя?
Ответ(ы) на вопрос:
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кпд=(A/Q)*100%=(28/70)*100%=40%
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