звідки розпочався визвольний похід козацтва на чолі з Богданом Хмельницьким в 1648р

Обществознание
звідки розпочався визвольний похід козацтва на чолі з Богданом Хмельницьким в 1648р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 травня 1648р. під Жовтими Водами козацьке військо розгромило поляків. Через тиждень польське військо знову було розбите під Корсунем. 
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