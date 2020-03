Представь что ты в зоопарке .Там много животных .Скажи что они умеют делать а что не умеют.Обрзец: A pony can run.A duck can*t jump.Если можно с переводом Спасибо.

Гость: Гость:

1)an elephant can move it`s ears (слон может двигать своими ушами) 2)A monkey can show all of it`s teeth (обезьяна может показать все свои зубы) 3)a frog can jump high (лягушка может прыгать) 4)a girrafe can reach the leaves from the top of the tress (жираф можетдостать листья с верхушек деревьев ) 5)a spider can make a web (паук может делать паутины) 6)a seal can swim (тюлени могут плавать) butterflies can`t run (бабочки не могут бегать) mice can`t roar like lion (мыши не могут рычать как львы) tigers can`t fly (тигры не умеют летать) birds can not laugh (птиы не умеют смеяться)