1)С простыми веществами: Fe+O2-- больше Ca+O2-- больше N2+O2-- больше C+O2-- больше P+O2-- больше 2)Со сложными веществами: CuS+O2-- больше NH3+O2-- больше N2+H2O CH4+O2-- больше
Химия
1)С простыми веществами: Fe+O2-- больше Ca+O2-- больше N2+O2-- больше C+O2-- больше P+O2-- больше 2)Со сложными веществами: CuS+O2-- больше NH3+O2-- больше N2+H2O CH4+O2-- больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Fe+3O2-->2Fe2O3 2Ca+O2-->2CaO N2+O2-->2NO C+O2-->CO2 4P+5O2-->2P2O5 4 CuS+5O2-->2Cu2O+4SO2 4NH3+3O2-->2N2+6H2O CH4+2O2-->CO2+2H2O
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