1)С простыми веществами: Fe+O2-- больше Ca+O2-- больше N2+O2-- больше C+O2-- больше P+O2-- больше 2)Со сложными веществами: CuS+O2-- больше NH3+O2-- больше N2+H2O CH4+O2-- больше

Химия

1)С простыми веществами: Fe+O2-- больше Ca+O2-- больше N2+O2-- больше C+O2-- больше P+O2-- больше 2)Со сложными веществами: CuS+O2-- больше NH3+O2-- больше N2+H2O CH4+O2-- больше

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