Вкладчик внес в банк 3000 у.е. Часть денег он положил под 16% годовых, а часть - под 15%. Через год прибыль от суммы денег положенной под 16% оказалась на 170 у.е. больше от суммы, положенной под 15%. Сколько денег внес вкладчи...

Алгебра

Вкладчик внес в банк 3000 у.е. Часть денег он положил под 16% годовых, а часть - под 15%. Через год прибыль от суммы денег положенной под 16% оказалась на 170 у.е. больше от суммы, положенной под 15%. Сколько денег внес вкладчик под 16% годовых?

Автор: Гость