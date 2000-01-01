Вкладчик внес в банк 3000 у.е. Часть денег он положил под 16% годовых, а часть - под 15%. Через год прибыль от суммы денег положенной под 16% оказалась на 170 у.е. больше от суммы, положенной под 15%. Сколько денег внес вкладчи...
Алгебра
Вкладчик внес в банк 3000 у.е. Часть денег он положил под 16% годовых, а часть - под 15%. Через год прибыль от суммы денег положенной под 16% оказалась на 170 у.е. больше от суммы, положенной под 15%. Сколько денег внес вкладчик под 16% годовых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х у.е. - сумма, положенная под 16% годовых, тогда под 15% было положено (3000-х) у.е.. Прибыль от суммы денег, положенной под 16% , оказалась больше прибыли от суммы, положенной под 15%, на 0,16х-0,15(3000-х) или на 170 у.е. Составим и решим уравнение: 0,16х-0,15(3000-х)=170 0,16х-450+0,15х=170 0,31х=170+450 0,31х=620 х=620:0,31 х=2000 Ответ: вкладчик внёс 2000 у.е. под 16% годовых.
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