Для выравнивания дороги длиной 180км поставлены две грейдерные машины различной мощности.Первая машина может выполнить всю работу за 36 дней, а вторая- за 45 дней.За сколько дней выполнят всю работу обе машины, работая совместно?

Математика

Для выравнивания дороги длиной 180км поставлены две грейдерные машины различной мощности.Первая машина может выполнить всю работу за 36 дней, а вторая- за 45 дней.За сколько дней выполнят всю работу обе машины, работая совместно?

Автор: Гость