Для выравнивания дороги длиной 180км поставлены две грейдерные машины различной мощности.Первая машина может выполнить всю работу за 36 дней, а вторая- за 45 дней.За сколько дней выполнят всю работу обе машины, работая совместно?
Математика
Для выравнивания дороги длиной 180км поставлены две грейдерные машины различной мощности.Первая машина может выполнить всю работу за 36 дней, а вторая- за 45 дней.За сколько дней выполнят всю работу обе машины, работая совместно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180/36=5 км в день первая 180/45=4 км в день вторая 5+4=9 км в день обе 180/9=20 - за 20 дней обе машины
Гость:
180:36=5км-1 машина в день 180:45=4км-2 машина в день 5+4=9км-обе машины в день 180:9=20д-выполнят,работая совместно
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