Помогите написать сочинение на свободную тему учимся работать или учимся работать на компьютере для стенгазеты школьной

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Новое поколение двинулось вперёд. Пришли новые технологии. Многие из нас хорошо владеют компьютером, хорошо в нём разбираются. Теперь дети школьного возраста лучше разбираются в компьютере чем взрослые люди. От чего это зависит? Учёные пытаются в этом разобраться. Всё чаще люди покупают инструкции по пользованию, некоторые нанимают людей в помощ, а некоторые самостоятельно осваивают навыки компьютера.