5ГРН.-20К. 1ГРН.80К.+20К. 1ГРН.-2К.
Математика
5ГРН.-20К. 1ГРН.80К.+20К. 1ГРН.-2К.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5грн-20коп=500коп-20коп=480коп=4грн80коп 1грн80коп+20коп=180коп+20коп=200коп=2грн 1грн-2коп=100коп-2коп=98коп
Гость:
5грн = 500к 500к - 20к=480к 480к= 4грн 80к 1грн = 100к 100к +80к=180к 180к +20к=200к 200к=2грн 1грн =100к 100к - 2к=98к 98 к
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