5ГРН.-20К. 1ГРН.80К.+20К. 1ГРН.-2К.

Математика
5ГРН.-20К. 1ГРН.80К.+20К. 1ГРН.-2К.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5грн-20коп=500коп-20коп=480коп=4грн80коп 1грн80коп+20коп=180коп+20коп=200коп=2грн 1грн-2коп=100коп-2коп=98коп
Гость:
5грн  = 500к    500к - 20к=480к   480к= 4грн 80к 1грн = 100к  100к +80к=180к  180к +20к=200к   200к=2грн 1грн =100к  100к - 2к=98к       98 к
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