амперметр показывает , что сила тока в цепи равна 3А.Сколько электронов прошло за 2 секунды через поперечное сечение проводника ? заряд электрона е=-1,6*10(-19)Кл.

Физика

амперметр показывает , что сила тока в цепи равна 3А.Сколько электронов прошло за 2 секунды через поперечное сечение проводника ? заряд электрона е=-1,6*10(-19)Кл.

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