амперметр показывает , что сила тока в цепи равна 3А.Сколько электронов прошло за 2 секунды через поперечное сечение проводника ? заряд электрона е=-1,6*10(-19)Кл.

Физика
амперметр показывает , что сила тока в цепи равна 3А.Сколько электронов прошло за 2 секунды через поперечное сечение проводника ? заряд электрона е=-1,6*10(-19)Кл.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=q/t,      q=I*t,     n(c)=q/q(c)=(I*t)/q(c)=(0.3*300)/1.6*10^19=5.6*10^20 Ответ  5.6*10^20  
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