Директор школы решил сравнить итоги выступления своих учеников на олимпиаде с соседями. Сначало он сосчитал , сколько процентов от числа учеников олимпиады 5 класса стали дипломантами . Оказалось , что этот показатель в его шко...

Математика

Директор школы решил сравнить итоги выступления своих учеников на олимпиаде с соседями. Сначало он сосчитал , сколько процентов от числа учеников олимпиады 5 класса стали дипломантами . Оказалось , что этот показатель в его школе на 20% выше , чем в соседней . Точно такая же разница в 20% получилась и при сравнении таких же показателей по 6,7 и 8 классам . Однако когда директор сравнил такие же показатели сразу по по всем участникам из 5-8 классов , то перевес в те же 20% оказался на стороне соседей . Как такое могло получиться ?

Автор: Гость