Директор школы решил сравнить итоги выступления своих учеников на олимпиаде с соседями. Сначало он сосчитал , сколько процентов от числа учеников олимпиады 5 класса стали дипломантами . Оказалось , что этот показатель в его шко...
Математика
Директор школы решил сравнить итоги выступления своих учеников на олимпиаде с соседями. Сначало он сосчитал , сколько процентов от числа учеников олимпиады 5 класса стали дипломантами . Оказалось , что этот показатель в его школе на 20% выше , чем в соседней . Точно такая же разница в 20% получилась и при сравнении таких же показателей по 6,7 и 8 классам . Однако когда директор сравнил такие же показатели сразу по по всем участникам из 5-8 классов , то перевес в те же 20% оказался на стороне соседей . Как такое могло получиться ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такое могло быть только в одном случае что у одной школы было больше учеников но они заняли не все высокие места а у другой участников было меньше но у них практическивсе стали дипломантами. тоесть можно рассудить ещё так пощитать по очкам в 1 школе было например 10 учеников ивсе заняли 1 место а во 2 школе было 25 учеников и все заняли 2 место в итоге получиться что 2 школа выиграет по очкам.
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